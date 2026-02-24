С 2026 года пенсию в Саратове можно оформить на «Госуслугах» за несколько кликов

Саратовцам рассказали о пенсионных изменениях.

В 2026 году страховая пенсия по старости назначается женщинам с 59 лет, мужчинам — с 64 лет при наличии 15 лет стажа и 30 баллов. Если их недостаточно, социальная пенсия назначается на пять лет позже: женщинам с 65 лет, мужчинам — с 70.

За два года до выхода на пенсию будущих пенсионеров приглашают в СФР для ознакомления с предварительным размером выплат. Оформить пенсию можно дистанционно — на «Госуслугах» за месяц до наступления возраста появляется уведомление, после подтверждения система рассчитает размер за три часа.

С 2026 года в стаж включается уход за всеми детьми до полутора лет. За первого ребенка начисляется 2,7 балла, за второго — 5,4, за третьего и последующих — по 8,1 балла. Многодетные матери могут подать заявление на перерасчет пенсии.

Накопительная пенсия доступна женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60. Выплата может быть единовременной, срочной или пожизненной. Получить консультацию можно по телефону СФР: 8-800-100-0001.

Ольга Сергеева