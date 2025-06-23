Панков: Продолжается капремонт общежитий Вавиловского университета по депутатскому проекту Володина

В Вавиловском университете продолжается капитальный ремонт студенческих общежитий в рамках депутатского проекта Вячеслава Володина по развитию вузов. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слоV» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

«Вместе со студентами следим за качеством работ. Именно они вносили свои предложения в проект. Строительные работы в общежитии на Бахметьевской выполнены на 70%. Подрядчики идут с опережением графика и обещают сдать объект в середине июля.

Сюда вышла сильная компания, которая ведет работы за свои оборотные средства. Но и руководству вуза следует более ответственно подходить к реализации проекта. Остаются вопросы по предоставлению отчетности в Минобрнауки. Это необходимо, чтобы вовремя получить финансирование на завершение работ и дальнейшее оснащение оборудованием.

Скажу, наш Вавиловский университет развивается комплексно. При поддержке Володина здесь восстановили военную кафедру. Вуз перешел в ведение Минобрнауки РФ. Появились возможности для дальнейшего развития науки и образования. Уже на следующий год в рамках проекта планируется начать ремонт и в учебных корпусах», — отметил Николай Панков.