Панков: Проект благоустройства улицы в Калининске стал одним из лучших на всероссийском конкурсе

Депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс» отметил, что проект благоустройства улицы в Калининске важно достойно воплотить в жизнь.

«Хорошая новость для жителей Калининска. Проект благоустройства улицы Советской стал одним из лучших на всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды.

Проект называется «Связь времён». Он поможет сохранить уникальную историческую атмосферу улицы, где много старинных зданий. И при этом сделает городскую среду современной и комфортной.

Важно, чтобы хороший проект был достойно воплощен в жизнь. А федеральные средства потрачены максимально эффективно. Считаю, местная власть должна с особой ответственностью провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика. И конечно, необходим строгий общественный контроль на всех этапах реализации проекта», — пишет Николай Панков.