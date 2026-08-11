Владельца АЗС в Саратове заставили снизить высокие цены на бензин на 66 рублей

Хозяина саратовской заправки уличили в завышении цен на топливо.

Саратовское УФАС выявило нарушение на АЗС «Феникс» в селе Сторожевка, принадлежащей фирме «Трансгруз». В ходе проверки антимонопольщики зафиксировали цены: АИ-92 – 110 руб./л, АИ-95 – 185 руб./л, что сочли ущемлением прав потребителей.

Компании вынесли предупреждение, после чего стоимость топлива снизили до 82 и 119 рублей за литр соответственно. Дата инцидента не уточняется.

Напомним, в конце июня в регионах, включая Саратовскую область, ввели лимиты на продажу бензина – не более 40 литров в сутки на одного человека.

В настоящее время автовладельцы сообщают о дефиците бензина на АЗС Саратова.

Ольга Сергеева