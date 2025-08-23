Панков: Проекты Володина направлены на улучшение жизни людей

Проекты Володина направлены на то, чтобы сделать лучше жизнь людей. По всем направлениям, важным для жителей.

Это строительство и реконструкция школ, детсадов, больниц, спортивных объектов. А также развитие дорожной сети области, сохранение исторических зданий. Создание комфортной среды для проживания в городах и сёлах и многое другое.

Работая в Вольском районе, спикер встречался с людьми. В том числе, обсудив проблемы школ и детсадов. И для вольчан радостная новость, что их ожидания оправдались. Уже в этом году будет отремонтированы дворы школ и садиков в Вольске и 5 опорных сёлах. Отмечу, в этот проект в моем округе уже включены Хвалынский, Озинский районы и Волжский район Саратова.

Многие из этих дворовых территорий десятки лет не видели ремонта. Депутатский проект поможет обеспечить безопасность детей. Создать им комфортное пространство, где они могут проводить время и общаться.

Важно, чтобы местная власть ответственно выбирала подрядчиков на социальные объекты. И строго контролировала их работу. Здоровье и безопасность детей — это приоритет.