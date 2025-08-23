В правительстве Саратовской области обозначили приоритеты в работе с конфессиями

В заседании Совета по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями при губернаторе Саратовской области 21 августа приняли участие представители различных конфессий.

Мероприятие проходило в здании правительства Саратовской области. Его участниками были руководители религиозных, национальных и патриотических организаций, члены регионального правительства, руководители силовых структур и др.

Всех собравшихся поприветствовал губернатор Роман Бусаргин. Он отметил, что сохранение межнационального мира и согласия, защита традиционных ценностей, сбережение языков и обычаев народов России является залогом развития всей страны. Губернатор подчеркнул, что в Саратовской области проживают представители более 130 национальностей.

«Мы должны быть едины в стремлении сохранять наши духовно-нравственные ценности, которые веками объединяют народы России. Только так вместе мы справимся со всеми вызовами, которые стоят перед нашей страной», — сказал глава региона.

Затем участников заседания поприветствовала заместитель генерального директора Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Наталья Альтнер. Она рассказала о деятельности Ассамблеи, а также поблагодарила руководство Саратовской области за поддержку.

О ходе реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» рассказала министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина. В своем выступлении министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова сообщила, как выполняется План мероприятий по реализации в 2024-2026 годах Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на территории Саратовской области.

Начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области Василий Смирнов и министр образования Саратовской области Александр Пажитнев представили доклады о профилактической работе по недопущению распространения радикальной националистической, экстремисткой и террористической идеологии в молодежной среде.

Спикеры также ответили на вопросы участников высокого собрания.

По итогам заседания Совета губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поблагодарил всех его участников за работу, а также выразил признательность руководителям национально-культурных организаций и религиозных объединений за поддержку участников СВО и их семей, вклад в патриотическое воспитание и сохранение культурного наследия.

Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.