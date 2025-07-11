Панков: Проекты Вячеслава Володина помогают сохранить села от вымирания

Депутат Госдумы рассказал о важности депутатского проекта Володина «Ремонт дворов школ и детских садов».

Как написал в своем телеграм-канале «Пара слоV» депутат Госдумы Николай Панков, так уже было на примере сел Белогорное в Вольском районе и Возрождение в Хвалынском.



«Володин, понимая, что села близки к исчезновению, создал там социальные учреждения — областные интернаты. Появились рабочие места, деловая активность и местные жители остались жить в сёлах.



Сейчас спикер подошёл к вопросу более масштабно. По его инициативе создана сеть опорных сел по отдельным районам области. Это будут новые центры притяжения в районах. Где должны работать удобные маршруты общественного транспорта до райцентра, функционировать медучреждения, сельхозпредприятия. И, конечно, ни одно село не будет жить без школы и детского сада. Поэтому Володин привлекает ресурсы для ремонта пришкольных территорий и территорий детских садов в опорных сёлах.

В моём округе в проект вошёл приграничный Озинский район. Это тот район, откуда начинается Россия. Проводил встречи с жителями опорных сел — Белоглинный, Балаши и в райцентре. Понимаю, насколько проект спикера долгожданный для жителей.

Ранее Володин реализовал в приграничных Озинках ряд проектов: