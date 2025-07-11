Сергей Гладков о неработающих кондиционерах в общественном транспорте: Это недопустимо!

Председатель комитета по государственном строительству и местному самоуправлению Саратовской областной Думы Сергей Гладков (фракция «Единая Россия») раскритиковал чиновников за отсутствие четкой позиции пол вопросу обеспечения комфортных условий проезда в общественном транспорте. Об этом депутат написал у себя в телеграм-канале.



«Температура воздуха в июле бьет рекорды, преодолевая отметку в тридцать градусов. На открытом солнце, в том числе там, где люди стоят в ожидании общественного транспорта еще жарче.



Такие экстремальные температуры — угроза здоровью и жизни людей.

Уроки прошлого года, когда люди из-за жары в общественном транспорте, попадали на лечение в медучреждения, не усвоены ни перевозчиками, ни теми, кто организует пассажирские перевозки. Снова на маршрутах транспорт без кондиционеров, зачастую списанный, не имеющий возможности дооснащения необходимым оборудованием.



В итоге страдают люди. Почему так происходит, кто заинтересован в том, чтобы перевозчики получали средства, не заботясь о комфорте и здоровье людей?



Сегодня нет дефицита в производстве качественной техники для пассажирских перевозок. Но очевидно есть желание сэкономить на людях, обогатиться за счет их здоровья. Нет четкой позиции в этом вопросе ответственных лиц. Это недопустимо.

Считаю, что нужно и министерству транспорта, и властям на местах при организации пассажирских перевозок учитывать современные стандарты качества, не допускать к пассажирским перевозкам тех, кто не заботится о людях.

В рамках работы профильного комитета областной Думы сделаю депутатский запрос в органы местного самоуправления, чтобы понимать, кто на местах ставит интересы перевозчиков выше интересов людей», — отметил Сергей Гладков.

Напомним, ранее о проблеме отсутствия кондиционеров в общественном транспорте рассказал депутат Государственной Думы Николай Панков.