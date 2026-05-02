Панков рассказал о благоустройстве школ и детсадов в Романовском районе

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал о рабочей поездке в Романовский район.

«В Романовском районе вместе с родителями, педагогами и воспитателями обсудили начало депутатского проекта Вячеслава Володина. Здесь предстоит ремонт дворов, школьных спортплощадок, восстановление ограждений и игровых площадок.

— Это школа и три детсада в Романовке.

А также школы и детсады в опорных сёлах:

— Усть-Щербедино;

— Мордовский Карай.

Многие сельские учреждения благоустроены скромно. Здесь самые простые игровые и спортивные элементы. Давно требует замены ограждение и асфальт. Жители очень рады, что скоро дети будут играть и заниматься спортом в современных, безопасных условиях. В школе и детсаду «Сказка» в Романовке уже начались работы.

Проекты спикера помогают создавать лучшие условия для детей. Ранее возле школы в Романовке был построен открытый спорткомплекс. Он очень популярен у школьников и жителей. Как и пришкольный бассейн, где дети учатся плавать.

Важно, что будет ремонтироваться и отмостка зданий школ и детсадов. Это необходимо, чтобы защитить фундамент от сырости и разрушения. С подрядчиками и жителями обсудили, что и где нужно дополнительно сделать. Выровнять участок, восстановить облицовку или входную группу.

По всем объектам будут составлены планы-графики. Договорились с жителями о том, что они помогут контролировать сроки и качество работ», — отметил Николай Панков.