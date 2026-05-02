В Саратовской области с начала года по программе капремонта заменили 61 лифт в МКД

Региональный Фонд капитального ремонта с начала года принял сразу несколько видов строительно-монтажных работ в многоквартирных домах.

Обновлены фасады, кровли, инженерные системы и лифтовое хозяйство, — рассказали в областном министерстве строительства и ЖКХ.

Один из показательных примеров — девятиэтажный дом № 5 на улице Дружбы в Балакове. Там заменили все четыре лифта.

Как пояснил глава ведомства Михаил Бутылкин, установленное оборудование полностью соответствует современным стандартам, благодаря чему риск внезапных поломок сведён к минимуму. Новые лифты работают почти бесшумно, а подъём стал быстрым и плавным. Министр подчеркнул: для жильцов это не просто эстетичное обновление кабины, а заметное повышение уровня повседневного комфорта и безопасности.

Узнать, входит ли ваш дом в программу капремонта, а также сроки проведения работ можно на официальном сайте Фонда.

