Панков рассказал о благоустройстве сквера и ремонте дорог в Балашове

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал, как в Балашове решаются поднятые жителями проблемы.

«В Балашове на улице Рабочей идёт долгожданный ремонт дорожного покрытия. Ранее балашовцы помогли выявить самые проблемные участки городских дорог. И собрали тысячи подписей, чтобы там начались работы.

Ещё одно важное событие для жителей – на федеральные средства благоустроен сквер на ул. Рабочая. Сейчас работы завершены и в городе появилось современное общественное пространство. Где есть зелёная зона, игровая площадка, освещение и все условия для комфортного отдыха взрослых и детей.

Также начался ремонт дороги, о необходимости которого ранее говорили с жителями дома №5 в пер. Титова. Это «бетонка», по которой они водят детей в школу и детский сад. Много лет ей не уделялось внимания, и она была в разбитом состоянии. Сейчас здесь ведутся подготовительные работы, будет уложено новое асфальтовое покрытие.

Ранее рядом с домом было проведено грейдирование грунтовой дороги, ведущей к городскому клубу. Опилены деревья, вывезен мусор, скошена трава.

Отмечу, общение в соцсетях и встречи помогают выявить много проблем, важных для людей. И вместе добиваться решения», — отметил Николай Панков.