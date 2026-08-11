В Саратовской области на треть стало меньше школьников

В Саратовской области за 25 лет число школьников сократилось почти на 30%.

Министерство образования региона обнародовало данные о том, сколько детей сядут за парты 1 сентября 2026 года. Согласно официальной информации, в новом учебном году в школы области придут 242 тысячи учеников, из которых 20 тысяч — первоклассники.

Для сравнения: четверть века назад, в регионе насчитывалось 356,5 тысяч школьников, а в первые классы тогда пошли 24,5 тысячи детей. Таким образом, общая численность учащихся сократилась на 114,5 тысяч человек (примерно на 32%), а количество первоклашек уменьшилось на 4,5 тысячи.

Напомним, что 1 сентября 2026 года выпадает на вторник. Учебный год начнётся по традиционному графику.

Ольга Сергеева