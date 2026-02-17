Панков рассказал о направленной на развитие сёл инициативе Госдумы

Государственная Дума приняла обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу комплексного развития сельских агломераций.

Об этом в своем канале в MAX рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

«Госдума приняла обращение в кабмин по вопросу, важному для сельских жителей. Это комплексное развитие сельских агломераций. Необходимо, чтобы перечень опорных населённых пунктов был законодательно закреплён. И сформирован так, чтобы в него были включены не райцентры и города, а именно сельские населенные пункты. Тогда на их развитие будет направляться больше средств по госпрограммам. В том числе, по программе комплексного развития сельских территорий.

В сёлах особенно важно развивать инфраструктуру. Повышать качество жизни наших сельских тружеников и их семей. Чтобы люди не уезжали, а хотели там жить и работать», — отметил Николай Панков.