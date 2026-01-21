Панков рассказал о новом законе по регулированию энерготарифов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы в части контроля за тарифообразованием. Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV» отметил важность этого закона для жителей нашей области.

«Сегодня Госдума рассматривает проект важного для жителей области закона. Он регулирует образование тарифов в сфере ЖКУ. Регионы не смогут поднимать энерготарифы выше установленных на федеральном уровне. На встречах с жителями вопрос тарифов всегда очень острый. Им важно понимать обоснованность платы, которую с них взимают. При этом часто не оценивается качество услуг. И компании, которая работает хуже, могут поднять тарифы выше, чем более ответственной.

Теперь если тарифы на местах поднимут выше рекомендованных, ФАС сможет это самостоятельно отменить. Вопрос тарифов – на особом контроле Госдумы. В этой сфере должна быть ответственность и прозрачность. В интересах наших жителей», — подчеркнул Николай Панков.