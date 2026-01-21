Роман Бусаргин признал недоработки в организации школьного питания

Организация качественного горячего питания в школах — задача всех уровней власти региона.

Об этом заявил Роман Бусаргин.

— Благодаря поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина все дети в образовательных учреждениях сельских территорий и городов с населением до 100 тысяч человек в Саратовской области с этого года получают питание бесплатно.

Как отметил Вячеслав Викторович, по этому направлению сейчас есть несколько серьезных недоработок со стороны профильного министерства и местных администраций.

В первую очередь речь идет о допуске к работе недобросовестных поставщиков продуктов. В случае подтверждения таких фактов информация незамедлительно будет направляться в правоохранительные органы. Ответственность за это напрямую несут органы местного самоуправления. Контроль по такому приоритетному направлению должен быть самым жестким. При выявлении нарушений должны быть приняты кадровые решения и по кураторам данного направления в районах области, — написал глава Саратовской области в соцсетях.

Напомним, что по всем вопросам, связанным с организацией питания в школах, родители могут обратиться на горячую линию. Она работает в будние дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:50:

8 (8452) 49-19-61

8 (8452) 23-43-69

8 (8452) 49-19-87

Кроме того, в связи с системными недоработками со стороны профильного министерства принято решение объявить выговор с занесением в личное дело министру образования Саратовской области Александру Пажитневу и его заместителю, курирующему данное направление, — заявил губернатор.

Подготовила Ольга Сергеева