Панков рассказал о проектах Володина для жителей Озинского района

В отдаленных районах области здравоохранение становится комфортным и технологичным.

Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«В последние дни года в Озинском районе произошло знаковое событие. Завершено строительство новой поликлиники с современным диагностическим оборудованием. Все это стало возможно при помощи Вячеслава Володина. Именно он настоял, чтобы поликлиника была оснащена медоборудованием и помог найти средства на ее строительство. Изначально, по проекту Минздрава были лишь стены с лабораторией для взятия крови.

Теперь жители Озинского района могут получать технологичную медпомощь не уезжая из района. Не исключаю, что таким современным оборудованием будут пользовать и пациенты из соседних районов — Перелюбского и Дергачевского. Комфортные условия важны и для работы врачей. Современный медцентр поможет привлечь новых медработников в район.

Вячеслав Володин последовательно оказывает помощь приграничному Озинскому району. Это депутатские проекты спикера по ремонту дворов, строительству тротуаров, ремонту территорий школ и детсадов в опорных сёлах, строительство пришкольного бассейна. Большую помощь жителям окажет решение Володина о бесплатном питании в школах, посещении детских садов и групп продлённого дня во всех населенных пунктах Озинского района», — отметил Николай Панков.