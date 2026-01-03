Январская непогода перекрыла участки федеральных трасс в Саратовской области

В Саратовской области с 15:00 субботы 3 января введены временные ограничения движения для грузового и маршрутного транспорта на нескольких федеральных трассах.

Ограничения связаны со сложными погодными условиями и аналогичными мерами, введёнными в соседней Пензенской области.

Ограничения действуют на следующих участках:

Трасса А-298 (км 36+250 — км 272+000).

Трасса Р-22 «Каспий» (подъезд к Саратову, км 549+000 — км 722).

Трасса Р-158 (км 516+100 — км 612).

Под ограничение попадают территории Балашовского, Петровского и Ртищевского районов. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

