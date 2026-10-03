Панков рассказал о замечаниях стройэкспертизы по строительству ФАПов

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал о результатах стройэкспертизы ФАПов в Лысогорском и Петровском районах.

«Ранее обещал рассказать о замечаниях стройэкспертизы по приемке ФАПов от подрядчика «ПМК №1». Чтобы заказчики понимали, с чем им придётся столкнуться, и не принимали некачественные объекты.

Экспертиза ФАПов уже проведена в с. Атаевка Лысогорского района, а также в с. Ножкино и с. Новодубровка Петровского района.

В том числе:

— не установлены электросчётчики, система заземления не смонтирована или выполнена не в соответствии с требованиями;

— вместо металлических дверей в тепловые пункты установлены двери из МДФ;

— козырёк крыльца двускатный вместо односкатного, не сделан подбой из профлиста;

— на крыльце отсутствует противоскользящее покрытие, решетчатый настил, перила из нержавеющей стали;

— пол пандуса выполнен из металлического листа «чечевица» вместо решётчатого настила;

— не установлены умывальники, а объём электрокипятильников — 50 литров вместо 100;

— отсутствует утепление цоколя сэндвич-панелями;

— не установлены откидные поручни унитазов;

— листы линолеума не пропаяны на швах, а стыки стен и полов выполнены неправильно.

Отмечу, часть нарушений устранена. Но не все. Договоры составлены так, что дают возможность подрядчику сдавать объекты с недочётами. Это наводит на мысль о подготовке конкурсной документации под конкретного поставщика. С этим вопросом сейчас разбирается ФАС. Необходимо исключить подобное в будущем.

Главное — достроить объекты качественно. Чтобы жители получили долгожданные ФАПы», — подчеркнул Николай Панков.