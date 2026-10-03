В Саратовской области планируется построить мясомолочный комбинат со складом и отелем

В Лысогорском районе обсудили инвестиционный потенциал.

30 сентября в региональном министерстве инвестиционной политики в рамках инициативы «Инвестиции районов» прошёл онлайн-эфир, посвящённый инвестиционному потенциалу Лысогорского муниципального района.

Ведущей выступила инвестиционный уполномоченный района Елена Казаченко. Она рассказала об особенностях местной экономики, реализуемых программах и перспективных направлениях для бизнеса.

Глава ведомства Александр Марченко отметил, что по итогам 2025 года объём вложений в крупные проекты района составил 783 млн рублей. Сейчас в работе находятся четыре проекта, включая комбикормовый цех, асфальтобетонный завод и животноводческие фермы.

Инвесторам предложили строительство тепличного комплекса, переработку мясной и молочной продукции, а также возведение гостиницы и складов для сельхозсырья. Напомнили и о мерах поддержки: льготная аренда муниципальной собственности, целевые субсидии и займы под низкий процент.

Ольга Сергеева