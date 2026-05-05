Панков с жителями Аткарска обсудили благоустройство «залинии»

Депутат Госдумы Николай Панков вместе с жителями Аткарска побывал на месте начавшихся работ по благоустройству.

Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Тепло пообщались в Аткарске с неравнодушными жителями. Они внесли свой вклад в благоустройство «второй залинии». С самого начала люди обсуждали проект, вносили свои предложения, активно за них голосовали.

В итоге проект «Линии залинии» победил во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. И сейчас начались работы. Преобразятся улицы Локомотивная и Серова.

Раньше возле школы № 10 был пустырь. А скоро это будет место притяжения для жителей разного возраста. Здесь будет фонтан, зеленая зона с теннисными столами, сцена для различных мероприятий. Школьники смогут здесь проводить занятия. А жители — отдыхать с детьми. Рядом расположен жилой массив, где, в основном, проживают железнодорожники. На ул. Серова предусмотрен велотрек, научная, детская площадки и многое другое.

Правильно, что сначала на участке идет замена коммуникаций. Чтобы потом не было аварий. Важно и продумать, нужна ли здесь уличная торговля. Если да, то какая именно. Попросил жителей внести свои предложения. Это хороший проект благоустройства, который ждут люди», — отметил Николай Панков.