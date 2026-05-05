В Саратове 25 членов преступного сообщества осудили за хищение денег у 168 компаний

Во Фрунзенском районе Саратова осудили 25 участников ОПС за мошенничество на 8 млн рублей.

Суд вынес приговор группе жителей региона в возрасте от 23 до 45 лет, признав их виновными в создании преступного сообщества и мошенничестве. Как сообщила Генпрокуратура, в 2021 году 30-летняя саратовчанка организовала ОПС из четырёх подразделений.

Злоумышленники представлялись сотрудниками госкорпораций и предлагали бизнесменам участвовать в несуществующих торгах на строительство, ремонт и поставку материалов. Для правдоподобия они требовали от клиентов приобрести сертификаты соответствия. С августа 2021 по декабрь 2023 года жертвами стали 168 человек, у которых похитили более 8 млн рублей.

Суд назначил фигурантам от 4 лет 2 месяцев до 13 лет лишения свободы со штрафами от 1 до 1,5 млн рублей. Двум женщинам дали отсрочку до достижения их детьми 14 лет.

Ранее аналогичное дело рассмотрели в Кировском районном суде — там осудили 41 мошенника.

