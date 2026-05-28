Панков с жителями Балашова проконтролируют благоустройство сквера

Депутат Госдумы Николай Панков обсудил с жителями Балашова благоустройство сквера на улице Рабочая. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Жители рады, что рядом с их домами появится современное место отдыха. Проект стал победителем федерального конкурса по созданию комфортной городской среды.



Здесь будет установлена детская площадка, малые архитектурные формы, скамейки. Пространство будет носить и просветительский характер. Появится информационный стенд Герою Советского Союза, летчику-испытателю Юрию Александровичу Гарнаеву.



Отмечу инициативность и активную позицию балашовцев. Именно жители отстояли этот проект на голосовании. И сейчас готовы принимать непосредственное участие в его дальнейшем обустройстве. Они предложили высадить цветы и возьмут на себя уход за ними.



Вместе с жителями будем внимательно следить за ходом строительства и контролировать каждый этап. Благоустройство общественных пространств — это всегда совместная ответственность. Рад, что в городе живут неравнодушные люди. Они не просто ждут изменений, а участвуют в их создании», — отметил Николай Панков.