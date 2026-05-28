В Саратове медики ставят на ноги пациентов благодаря высокотехнологичным имплантам

Отечественные импланты для связок превзошли зарубежные аналоги.

В Научно-исследовательском институте травматологии, ортопедии и нейрохирургии (НИИТОН) Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского успешно завершены клинические испытания российских имплантов для хирургии связочного аппарата.

Высокотехнологичные операции проводились с использованием отечественных лигаментарных винтов и пластин с регулируемой петлёй. По результатам тестирования специалисты пришли к выводу, что разработки не уступают по качеству зарубежным аналогам, а по некоторым ключевым характеристикам даже превосходят их.

Как отметил заместитель директора по лечебной работе Михаил Гиркало, это значительный шаг вперёд для всей спортивной медицины. Уникальная конструкция, сочетающая несколько элементов, обеспечивает высокую стабильность при проведении самых сложных операций на суставах.

Главные преимущества новых технологий:

Сокращение времени хирургического вмешательства.

Снижение травматичности операции.

Ускорение процесса восстановления пациента.

Особенно важен этот прогресс для спортсменов, которым требуется быстрое возвращение в форму. Кроме того, внедрение этих разработок повышает независимость российской медицины от импортных поставок.

Ольга Сергеева