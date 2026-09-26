Панков указал на проблемы при реконструкции стадиона в Аткарске

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» возмутился позицией подрядчика по реконструкции стадиона «Локомотив» в Аткарске.

«Есть опасения, что СК «Система» сорвет сроки сдачи. Стоимость контракта —165 млн рублей. Деньги федеральные. Аванс подрядчику выплатили 50%. И даже он не отработан. Скажу, цена квадратного метра здесь высокая — около 130 тысяч рублей. Для сравнения: в Саратове такие объекты строят по 80 тыс. рублей за кв.м.



К этой организации и ранее были нарекания. Не выдерживали сроки и качество на ряде объектов. И не только в нашей области.

Возникают закономерные вопросы: как эта компания выиграла аукцион? И как изначально готовилась документация? На них должны ответить компетентные органы. Направил обращение в прокуратуру.



Потребовал от строителей предоставить график работ и увеличить численность рабочих на объекте. Считаю, что ответственные за строительство в области и представители стройконтроля должны находиться на площадке ежедневно. Сельские территории не должны становиться площадкой для освоения бюджетных средств недобросовестными фирмами. Вместе с жителями продолжим отстаивать своевременное завершение реконструкции стадиона», — подчеркнул Николай Панков.