Слёт участников проекта «Космический класс» посвятили памяти Германа Титова

В Парке покорителей космоса прошёл слёт «Космических классов», приуроченный к памяти Германа Титова.

Титов был вторым человеком, побывавшим на орбите, и первым, кто совершил длительный полёт в космос.

На встречу приехали более семидесяти учеников из Саратова, Энгельса и Оренбурга. Ребята посмотрели документальную ленту о жизни и миссии Германа Степановича, приняли участие в викторине на космическую тему и пообщались с другими школьниками, интересующимися наукой, техникой и изучением Вселенной.

Возле барельефа, посвящённого Титову, участники почтили его память минутой тишины, оставили цветы и обсудили его роль в развитии космической отрасли страны.

Ольга Сергеева