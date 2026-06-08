Панков устроил праздничное чаепитие для социальных работников

Депутат Госдумы Николай Панков поздравил социальных работников с наступающим профессиональным праздником.
Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».
«Социальный работник — это призвание. Для своих подопечных они часто становятся самыми близкими людьми, даже ближе родственников.
Работая в районах Балашовского округа, удалось поздравить социальных работников Калининского и Красноармейского районов с наступающим праздником. Сказал им большое спасибо за самоотверженный труд.
Многие работают в профессии уже несколько десятков лет. Среди них есть профессионалы, чей стаж работы в сфере социального обслуживания составляет более 40 лет. За многолетний добросовестный труд наградил благодарственными письмами и ценными подарками социальных работников Калининского района:
Ольгу Александровну Мазанову;
Нину Сергеевну Митякову;
Зульфию Дамировну Моисееву;
и Красноармейского района:
Светлану Николаевну Галкину;
Наталью Юрьевну Ледуховскую;
Надежду Ивановну Ненахову;
Татьяну Геннадьевну Хохлову.
Передал благодарственные письма с памятными подарками и для соцработников Аркадакского, Аткарского, Балашовского, Екатериновского, Калининского, Красноармейского, Лысогорского, Романовского, Ртищевского, Самойловского, Турковского районов и Заводского района Саратова.
Работать с людьми нелегко. Но социальные работники всегда помогают тем, кому трудно. Они умеют находить подход к людям, проявляя заботу и терпение, даря душевное тепло.
Желаю всем социальным работникам крепкого здоровья, радости и счастья! Благие поступки всегда возвращаются добром», — отметил Николай Панков.