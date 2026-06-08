Названы новые имена погибших на СВО бойцов из Саратовской области

В Саратовской области простились с погибшими участниками специальной военной операции.

В Вольском районе сегодня простились с Владимиром Панковым в селе Черкасское и со старшим стрелком, ефрейтором Иваном Берко в Вольске.

В поселке Свободный Базарно-Карабулакского района также состоялось прощание с Сергеем Кашициным, который родился 30 июня 1979 года и служил по контракту с сентября 2023 года. Он числился без вести пропавшим с 8 мая 2024 года, но позже стало известно о его гибели.

В селе Рукополь Краснопартизанского района простились с Игорем Филоновским, а в поселке Горный — с Саидом Мухамбетовым.

Завтра в Балаковском районе запланированы прощания с погибшими Станиславом Ведениным и Андреем Афониным.

Станислав Алексеевич, родившийся 14 августа 1998 года, погиб 18 марта 2025 года, а Андрей Валерьевич, родившийся 14 апреля 1971 года, погиб 23 сентября 2025 года.

Глава Новоузенского района сообщил о гибели Ивана Чичкана.

Губернатор и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших, подчеркивая, что их подвиг не будет забыт.

Ольга Сергеева