Панков: В Детском парке Саратова продолжаются работы по благоустройству

дет масштабная реконструкция одного из любимых мест отдыха горожан. Средства привлек спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это более 85 млн рублей.

Завершаются работы по отсыпке грунта и планировке. Запланирована установка малых архитектурных форм, детских площадок, монтаж автополива и высадка зеленых насаждений. Ведутся работы и по обслуживанию плоскостного фонтана.

В парке многолюдно, правильно что на время реконструкции доступ для посетителей открыт. Люди гуляют семьями. Многие занимаются здесь на спортивных площадках.

Обратил внимание подрядчика на необходимость создания здесь доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Важно создать комфортные условиях для всех.

Правильно, что в Саратове появилось муниципальное предприятие по содержанию парков и скверов. Уверен, при таком подходе порядка станет больше.

Отмечу, депутатский проект Вячеслава Володина по созданию и благоустройству скверов и парков в Саратове, делает наш город комфортным. Ранее, посещал парки и скверы Волжского района. Жители позитивно воспринимают эти изменения.