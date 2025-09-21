Участников СВО в Саратове обучат основам бизнеса

АНО «Доброе Дело» запустила новый социальный проект «СВОё дело».

В рамках проекта участники специальной военной операции и их семьи познакомятся с основами предпринимательской деятельности. Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений региона.

Для участников будут организованы курсы по основам ведения бизнеса, консультации юристов и опытных предпринимателей.

В рамках проекта также запланированы тренинги по личностному росту и сессии арт-терапии для помощи в адаптации к мирной жизни.

Первая встреча с потенциальными участниками проекта пройдет в конце сентября на площадках партнерских организаций.

Ольга Сергеева