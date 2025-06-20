Панков: В исторической части Саратова будет реализован депутатский проект Володина

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» рассказал о встрече с жителями исторической части Саратова. Там, где по депутатскому проекту Вячеслава Володина будут отремонтированы междворовые территории.

«Это те места, где проходит и большой поток туристов. Часто общаемся с жителями домов на Набережной. Они отмечают, что гости нашего города любят гулять по нашим старинным дворикам.

В доме №8 на Набережной Космонавтов жильцы отметили, что после ремонта двор стал комфортнее. С момента постройки в 60-х годах его ремонтировали всего два раза. Здесь же в рамках нового проекта спикера Госдумы будет приведена в порядок и междворовая территория.

В проект также включен дом №111 на Мичурина. Вместе будем следить за всеми этапами работ, когда они начнутся. А сейчас администрации района следует ответственно подходить к определению подрядных организаций.

Отмечу, встречи во дворах — это всегда честный и открытый разговор. Люди обозначили свои вопросы к управляющей компании по качеству обслуживания, уборке мусора, опиловке деревьев и начислениям за коммунальные услуги. Эти вопросы будем решать совместно», — отметил Николай Панков.