В Саратов отправился второй Валдай «Петр Столыпин»





Из Нижнего Новгорода направился второй Валдай «Саратов – Петр Столыпин» в Балаково. В июле судно начнет выполнять речные перевозки по маршруту Саратов-Маркс-Воскресенское -Вольск-Балаково, с ранним отправлением из Саратова, в 7:30.

Напомним, спустя 30 лет, при поддержке Вячеслава Володина, возрожден пассажирский скоростной флот и возобновлены речные пассажирские перевозки в Саратовской области.



С конца мая первый Валдай «Саратов – Юрий Гагарин» осуществляет ежедневные регулярные рейсы по Волге из Балаково в Саратов и из Саратова в Балаково.

Оставшиеся три судна Валдай Саратовская область должна получить в течение 2025-2026 годов.

