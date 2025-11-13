Панков: В «Липках» завершили реконструкцию фонтана «Рыбка»

Дождливый осенний день украсило радостное событие. В саду «Липки» завершается реконструкция фонтана «Рыбка».

Любимому жителями фонтану вернули исторический облик. Его украшает символ Саратова — стерлядь. Фонтан теперь выполнен из современных материалов. Обновлена его чаша, устроена подсветка, проложены необходимые коммуникации. В этом году будет тестовый запуск. А полноценно он заработает в будущем году.

Вместе с жителями следили за всеми этапами реконструкции. Не раз напоминали подрядчику, что надо ускорить работы. И при этом не потерять качество. Полностью в срок подрядчик не уложился. Но успел до холодов. Главное, чтобы требования по качеству были полностью соблюдены.

«Липки» – это наше достояние. Радует, что они преображаются. В прошлом году в парке прошло благоустройство за счет федеральных средств. Социально ответственный бизнес установил детский городок. Жители помогали контролировать все этапы работ, за что им большое спасибо. Исторический сад становится современным и комфортным.

Отмечу, в этом году по депутатскому проекту Вячеслава Володина создано более 50 новых парков и скверов в Саратове. Мест для отдыха горожан стало больше. Главное, чтобы все зелёные зоны в городе содержались достойно. И за ними был хороший уход.