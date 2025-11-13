Депутат Калинин раскритиковал повышение утильсбора на ввоз авто в Россию

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что отмечавшееся 6 ноября 90-летие столичного Автозавода имени Ленинского комсомола является яркой датой для всех работников отечественной автомобильной промышленности и поводом задуматься о будущем отрасли.

Политик отметил, что не разделяет надежды Правительства на то, что повышение ставок утилизационного сбора вынудит иностранные автоконцерны локализовать в России свое производство.

Депутат Саратовской облдумы (фракция СР), заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин выразил солидарность с позицией Миронова.

«В очередной раз Правительство решает проблемы автомобилестроения в стране за счет своих граждан. Кардинальное повышение утилизационного сбора на ввозимые автомобили из-за рубежа направлено на сохранение автопрома России. Однако, не уверен, что такие меры позволят сохранить отрасль. Необходимо улучшать качество производимой продукции, чтобы наши соотечественники хотели покупать автомобили отечественного производства», – отметил Калинин.