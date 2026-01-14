Новые парки и скверы по-настоящему украсили город.

Знаю, как жители микрорайонов Комбайн и Цветочный рады новым скверам. Ведь благоустроенных мест отдыха там никогда раньше не было. А парк на Корсачке после первого этапа благоустройства стал местом притяжения для жителей Юбилейного и Новосоколовогорского посёлков. В этом году пройдёт второй этап благоустройства парка по проекту спикера Госдумы.

В этом году Вячеслав Володин смог найти средства на продолжение депутатского проекта по созданию новых парков и скверов в Саратове. Это большая помощь для города и жителей. Хорошо, что ранее в проект вошли участки, освободившиеся после сноса аварийных домов. Это уберегло их от использования коммерсантами. Теперь там созданы новые скверы, которые стали украшением микрорайонов.

Володин объявил о своём решение в самом начале года. У города и районов есть время качественно подготовиться к благоустройству новых парков и скверов. Проект важен для жителей, поэтому спрос будет строгим.