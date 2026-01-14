В ПФО стартует второй сезон конкурса для работающей молодёжи «МолоТ»

Опубликован обновлённый регламент проекта.

Согласно документу, конкурс рабочей молодёжи «МолоТ» пройдёт в два этапа. До 20 июня 2026 года в каждом регионе ПФО состоятся отборочные туры, где команды будут представлять свои предприятия.

Победители региональных этапов получат право сформировать сборные для участия в окружном финале. Финальные соревнования 14 команд запланированы на первую декаду августа 2026 года и пройдут в Пермском крае.

Организатором в Саратовской области выступает региональный Комитет молодёжной политики.

Ольга Сергеева