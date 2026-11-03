Панков: Ветераны Заводского района поедут в Москву на поезде «Огни Саратова»

Совет ветеранов Заводского района Саратова отправится на экскурсию в столицу на поезде «Огни Саратова». Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

«О такой поездке они просили на одной из наших встреч в Заводском районе. Многие из них признались, что давно никуда не выбирались. Поэтому решил организовать для них это мероприятие.



Сегодня за чашкой чая обсудили программу поездки. Наши ветераны посетят главные достопримечательности Москвы. Кроме того, состоится визит в Государственную Думу РФ. Со своей стороны заверил, что всю организацию экскурсии беру на себя.



Отмечу, среди ветеранов те, кто долгие годы трудился на ведущих предприятиях района: НПЗ, «Нитрон», Саратовский подшипниковый завод, САЗ и ряде других. И сейчас, на пенсии активно участвуют в жизни района и города. Такие люди достойны того, чтобы о них заботились.



Вместе с советом ветеранов продолжим обсуждать проекты развития нашего Заводского района. Напомню, ранее нам совместно удалось создать музыку для гимна САЗу. Его слова написали школьники гимназии «Авиатор», — отметил Николай Панков.