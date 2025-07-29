Панков: Володин намерен создать современный медкомплекс в Хвалынске

Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV» рассказал о том, что Вячеслав Володин продолжает работу в области.

«Черта характера спикера — он все детально перепроверяет и всегда делает собственные выводы. Не все чиновники, особенно недавно назначенные, понимают это. Вчера поздно вечером завершилась встреча в Хвалынске. Где министр здравоохранения пытался обрадовать всех «хорошим будущим» только в 2030 году. И то на средства, которых в бюджете области нет. Вся надежда на федеральный бюджет и помощь спикера.

Спикер ко всему подходит основательно. Сегодня утром заехал осмотреть территорию больницы. А министра-то и нет. А зря. Это большой комплекс зданий, часть из которых исторические. Не уверен, что министр здравоохранения лично все их видел. Но вчера вечером он спокойно уехал домой.

В планах у Володина создать современный медицинский комплекс на базе районной больницы. Не к 2030 году, а в ближайшем будущем. Для развивающегося города-курорта это актуально. Но важно учесть богатое историческое наследие Хвалынска. А не подходить к вопросу формально, как это делает профильное министерство. По предложению Володина исторические здания и корпуса больницы будут обследованы. И разработан проект реставрации, либо капремонта. Для современного использования зданий, а также создания комфортных условий для пациентов и врачей.

Володин многое сделал для Хвалынского района. Только за последние несколько лет построен новый комфортный дом для врачей, отремонтированы дворы и построены тротуары, отреставрирован краеведческий музей, построен пришкольный бассейн в Алексеевке. Ранее при помощи Володина в Хвалынске был построен ФОК с бассейном, новые корпуса больницы. И сейчас, спикер отметил, важно подойти к вопросу вдумчиво, чтобы исторические здания больницы вписались в современный медицинский комплекс», — пишет Николай Панков.