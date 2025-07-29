Роскомнадзор принимает жалобы от саратовцев о блокировке запрещенного контента в сети

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Новости Саратова
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Ростелеком

Роскомнадзор напомнил о возможности жаловаться на запрещенный контент.

Жители Саратовской области могут сообщать о противоправном контенте в интернете напрямую в Роскомнадзор. Ведомство фиксирует обращения граждан, организаций и госорганов, а также ведет реестр запрещенных материалов.

Блокировка возможна без суда по решению уполномоченных органов (МВД, Роспотребнадзор и др.) для следующих категорий:

  • пропаганда суицида, наркотиков;
  • детская порнография;
  • нелегальные азартные игры и продажа алкоголя/лекарств;
  • вовлечение детей в преступления;
  • ЛГБТ*, педофилия, обход блокировок.

Заявку можно подать через специальную форму, указав адрес сайта или домен. Решение о блокировке принимают профильные ведомства.

*Признана экстремистской организацией в РФ.