Панков: Володин помогает решить наболевшие проблемы по школьному питанию

Раньше не было единого стандарта по стоимости и качеству. Софинансирование от области давно не индексировалось. Одни районы могли выделить больше средств из бюджета. В других почти все затраты ложились на родителей. Где-то в школах готовили еду самостоятельно. А где-то наживались коммерсанты. И дети не хотели есть привозную невкусную еду. Об этом не раз говорили на встречах с учителями и работниками пищеблоков.

Спикер комплексно подошел ко всем вопросам. Помог найти средства на бесплатное питание всех школьников в сёлах и малых городах. Сфера питания приводится к единому стандарту.

С мая норматив составит 120 рублей. Включая начальные классы и льготные категории учеников в крупных городах области. Раньше такую сумму могли «потянуть» лишь немногие муниципалитеты. Немаловажно — школы постепенно переходят на самостоятельное приготовление еды. Делается всё, чтобы дети питались полноценно и вкусно.