В Парке Покорителей космоса пройдет конкурс масленичных костюмов

Основным событием станет праздничное дефиле.

Парк Покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области объявил о приёме заявок на участие в творческом конкурсе масленичных костюмов.

Мероприятие направлено на поддержку народных традиций и творческую интерпретацию праздника Масленицы. Организаторы ожидают увидеть как традиционные, так и современные авторские костюмы.

Подать заявку на участие, а также ознакомиться с подробными условиями конкурса и критериями оценки можно в официальном Telegram-канале парка. Конкурс станет частью обширной праздничной программы, запланированной на масленичную неделю.

Ольга Сергеева