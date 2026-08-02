Панков встретил с железнодорожниками Ртищево их профессиональный праздник

Депутат Госдумы Николай Панков в Ртищево вместе с работниками железной дороги встретил их профессиональный праздник. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«К представителям этой профессии отношусь с большим уважением и почетом.

Железная дорога — это не просто важнейшая для страны инфраструктура. Это прежде всего люди. Настоящие профессионалы своего дела. Как бы ни было трудно, работники железной дороги всегда обеспечивали безопасность людей и перевозку грузов. От их работы зависит очень многое — как бесперебойное функционирование промышленных, сельскохозяйственных, торговых предприятий, так и судьбы многих людей. Знаю это, потому что сам вырос в семье железнодорожников.

Спасибо всем работникам железной дороги за такой героический и нужный труд», — отметил Николай Панков.