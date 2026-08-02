В Марксе проходит фестиваль «Волга-пар»

На базе отдыха «Капитал» в Марксе в эти выходные по-настоящему жарко. Здесь проходит фестиваль «Волга-пар», который объединил пар-мастеров, владельцев банных комплексов, производителей оборудования и ценителей русской бани со всей страны. Идейным вдохновителем и одним из главных соорганизаторов события стала директор магазина «Печи и камины», Ирина Углова.

Сегодня это масштабная площадка, где одновременно встречаются традиции, современные технологии, бизнес, сервис и культура оздоровления. На протяжении двух дней гости посещают мастер-классы, коллективные парения, чемпионат по парению, лекции, творческие площадки, детские зоны и форум специалистов банной отрасли.

Журналисты Комсомольской правды посетили форум фестиваля. На одной площадке собрались эксперты из Санкт-Петербурга, Волгограда, Пугачева, Саратова и других городов России. Вместо формальных докладов участников ждали по-настоящему «жаркие» баталии — профессиональные дискуссии о развитии банного бизнеса, подготовке пар-мастеров, качестве сервиса, создании сильной команды и будущем отрасли. Спикеры делились собственным опытом, спорили, искали решения и вместе отвечали на вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются владельцы банных комплексов.

Особое внимание уделили подготовке специалистов. Участники форума говорили о том, что современный пар-мастер — это специалист, который должен понимать психологию гостя, владеть различными техниками парения, соблюдать высокий уровень сервиса и работать как часть единой команды. Именно из таких деталей, по мнению экспертов, складывается атмосфера, ради которой гости снова и снова возвращаются в банный комплекс.

Настоящим украшением фестиваля стал Народный чемпионат по парению в русской бане. За звание лучшего боролись семь участников, а весь пьедестал почета заняли представители Саратовской области. Победителем стала Мария Моисеева, серебро завоевал Виктор Курганьков, бронзу — Денис Миронов.

Не менее насыщенной стала и культурная программа. Гостей ждут коллективные парения с разными авторскими концепциями, занятия йогой и даосскими практиками, творческие мастер-классы, форум банных специалистов, работа детской площадки, чайные церемонии, концерт, розыгрыш призов и традиционные вечерние посиделки у костра с песнями под гитару.

Организаторы отмечают, что «Волга-пар» — это только начало большого проекта.

«Фестиваль станет отправной точкой для еще более масштабного события, которое пройдет 11 ноября 2026 года. Уже сейчас свое участие подтверждают спикеры из разных уголков России — от Новосибирска до Санкт-Петербурга», — отметила соорганизаторов фестиваля, директор магазина «Печи и камины», Ирина Углова

Это значит, что Саратовская область постепенно становится одной из главных площадок для развития банной культуры и профессионального сообщества страны.