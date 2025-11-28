Панков: встретился с коллективом Балаковоэлектротранса

С работниками Балаковоэлектротранса общаемся давно. Они всегда открыто поднимают проблемы предприятия. Которые совместно решаем. Это и ремонт разворотного кольца, освещение дорог, остановок. И удобные для жителей маршруты, график движения. Есть и бытовые вопросы, от водоснабжения диспетчерской до семейных поездок работников в цирк. Всё это важно для людей.

Самым острым вопросом был старый подвижной состав. На его обновление требовались большие средства. Которых не было в бюджете района и даже области. Теперь у предприятия новые, современные троллейбусы и автобусы. Средства на их закупку помог найти Вячеслав Володин. Балаковцы высоко оценили современный транспорт. Пассажиропоток сразу вырос. Необходимо больше водителей, ремонтников.

На встрече был открытый разговор. Как действовать руководству БЭТа, местной власти. Чтобы создать хорошие условия по зарплатам и соцподдержке. Тогда и коллектив не растеряем. И новые специалисты придут. Люди – главное достояние предприятия. О них нужно заботиться и беречь.