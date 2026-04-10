Панков встретился с жителями опорного села Ртищевского района

Депутат Госдумы Николай Панков встретился с жителями села Макарово Ртищевского района. Об этом он рассказал в своем канале в МАХ.

«Большое село с историей. Когда-то было районным центром. Сейчас оно стало одним из опорных сел района. Здесь живут интересные и неравнодушные люди. Поблагодарил их за поддержку наших бойцов в зоне проведения СВО. Сельское поселение, кстати, возглавляет офицер, ветеран специальной военной операции.

Вместе с жителями обсудили волнующие их проблемы. Дальше будем искать пути решения. Особенно людей беспокоит ремонт сельских и межпоселковых дорог, работа мобильной связи, качество медицинских услуг.

По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина самые загруженные областные дороги переданы на федеральный уровень. Через Ртищевский район проходит такая трасса. Сейчас она отремонтирована и обслуживается по федеральным стандартам. Жители отмечают, насколько улучшилось качество дороги.

Договорились с жителями организовать выездной приём узких медицинских специалистов в амбулатории соседнего села. В следующий раз встретимся с аграриями района. Их труд важен для всей области», — отметил Николай Панков.