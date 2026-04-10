Саратовский регоператор напоминает правила обращения с опасными отходами

В апреле — мае граждане начинают активно разбирать кладовки, балконы и гаражи, избавляясь от отслуживших предметов, среди которых оказываются старые аккумуляторы, ртутные лампы, резиновые покрышки, машинные масла и т.п.

Саратовский филиал «Ситиматик» в преддверии периода весеннего расхламления напоминает жителям региона о правилах обращения с опасными отходами. Все вышеперечисленные отходы могут причинить вред жизни и здоровью сотрудников мусоровывозящих компаний, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке и захоронению ТКО. Опасные отходы подлежат только спецутилизации, которая позволяет предотвратить их негативное влияние на окружающую среду. Опасные отходы имеют различные классы опасности, их категорически запрещено относить на контейнерные площадки.

Требования закреплены в федеральном законодательстве и правилах благоустройства населенных пунктов. За их нарушение виновные привлекаются к административной ответственности в виде крупных штрафов. Напоминаем, Саратовский регоператор обеспечивает вывоз только твердых коммунальных отходов из контейнеров (остатки пищи, предметы обихода, личной гигиены и прочий мелкий мусор, образующийся в быту), а также крупногабаритных отходов из бункеров-накопителей или специальных отсеков.

Дополнительную информацию о работе сферы обращения с ТКО и правилах утилизации различного вида отходов граждане могут получить в контакт-центре Саратовского филиала «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.