Панков: За срыв строительства балаковских объектов подрядчик может попасть в список недобросовестных

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» раскритиковал подрядную организацию, сорвавшую сроки строительства важного для жителей объекта.

«Балаковцы очень терпеливые люди. Подрядчик сорвал срок сдачи набережной под мостом Победы. По контракту завершение работ 30 июня. Выполнено 50%. При том, что здесь была предоплата 30%. Что мешало организовать работы эффективно? Возможно, слишком большой портфель бюджетных проектов.

Подрядов набрали, а реализовать не могут. Эта компания строит и Дом культуры в Быков Отроге. Такой подход к работе – прямой путь в список недобросовестных подрядчиков. Вчера открыто сказал им об этом. А заказчику пора готовить документы для обращения в ФАС. Хорошо, что прокуратура встала на сторону жителей, инициировала проверку.

Представили новый график работ до 1 сентября. Но темпы строительства вызывают вопросы. Как и поставка малых архитектурных форм. Их нужно было заказывать заранее.

Вопрос и к качеству водоотведения, дренажа и берегоукрепления. Здесь должен подключиться областной Минстрой. Чтобы новую набережную не размыло.

Вместе с жителями продолжим следить за реализацией этого проекта. Подчеркну, спрос за этот объект будет строгий», — пишет Николай Панков.