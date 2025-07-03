Издан 41-й том Книги Памяти Саратовской области

Сегодня, 3 июля, состоялась презентация сборника, включившего имена жителей Саратовской области, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

Об этом сообщает Саратовская областная дума.

В мероприятии приняли участие депутаты Саратовской областной думы Ирина Колесникова, Кирилл Лаврентьев (фракция «Единая Россия»), Артем Чеботарев (фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), представители правительства региона, муниципальных образований и общественных организаций, а также родственники погибших участников СВО.

По инициативе губернатора Романа Бусаргина и при поддержке комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов 41-й том посвятили жителям Саратовской области, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

Новый выпуск подготовила расширенная рабочая группа под руководством председателя комитета по делам ветеранов Александра Янкловича (фракция «Единая Россия»). В нее также вошли депутаты, члены Правительства, ветеранских организаций и издания «Регион 64».

Выпуск Книги Памяти Саратовской области начался около 30 лет назад как дань уважения героям Великой Отечественной войны. В этом году тираж нового тома был увеличен вдвое – с 1000 до 2000 экземпляров. На презентации сборники были переданы семьям павших героев. Кроме того, экземпляры Книги Памяти направят в ветеранские и общественные организации, музеи, библиотеки и школы.

Заместитель председателя областной Думы Ирина Колесникова, обращаясь к семьям бойцов, выразила слова глубокой благодарности.

«Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения тем, кто еще вчера был рядом с нами. Их мужество и героизм навсегда останутся не только на страницах Книги Памяти, но и в наших сердцах», – подчеркнула депутат.