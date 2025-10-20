Парк Победы объединил два поколения патриотов Саратовской области

В Парке Победы на Соколовой горе состоялась церемония принятия торжественной Клятвы кадета воспитанниками школы № 2 им. В.В. Талалихина.

В мероприятии приняли участие представители министерства образования Саратовской области, депутатского корпуса, силовых ведомств и духовенства. В ходе церемонии учащиеся 5 классов дали обязательства соблюдать Устав школы, быть верными Отечеству и достойно нести звание кадета. Об этом информирует министерство образования региона.

В этот же день на территории парка прошло торжественное принятие Клятвы студентами Саратовского техникума отраслевых технологий, вступающими в ряды движения «Гвардейская смена». 50 студентов первого курса принесли обязательства перед представителями Росгвардии и администрацией техникума.

В рамках обеих церемоний состоялось вручение официальных документов, подтверждающих новый статус участников. Со словами напутствия к кадетам и студентам обратились заместители министра образования Саратовской области Никита Вдовин и Михаил Попов, а также представители силовых структур региона.

«Сегодняшнее событие знаменует важный этап в становлении наших кадет и студентов как будущих защитников Отечества. Принесение клятвы — это не просто формальность, а осознанный выбор служения Родине, который требует от молодежи высокой дисциплины, ответственности и верности традициям. Уверен, что этот шаг станет прочным фундаментом для их дальнейшего профессионального и личностного роста», — отметил Михаил Юрьевич.

Ольга Сергеева