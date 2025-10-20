Бусаргин поручил переселить жильцов рухнувшего дома на Крымской

Губернатор Роман Бусаргин поручил ускорить переселение аварийного дома на Крымской, где в минувшие выходные произошло частичное обрушение внешней стены первого этажа.

Такую задачу он поставил в ходе постоянно действующего совещания, — сообщает пресс-служба главы региона.

Как доложил глава Саратова Михаил Исаев, сейчас жители размещены в гостинице. Губернатор подчеркнул, что гражданам должна оказываться вся необходимая помощь. Это задача городской администрации.

«Здание вошло в новый этап программы переселения, который будет реализовываться в 2026 и 2027 годах, однако очевидно, что в данном случае необходимо проработать механизм по максимальному ускорению процесса переселения», — отметил Роман Бусаргин.

Напомним, фасад аварийного здания обвалился 18 октября. К счастью, никто не пострадал.

Наталья Мерайеф