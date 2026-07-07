Парк покорителей космоса у Саратова откроет для саратовцев фотопортал во Вселенную

В Парке покорителей космоса в Энгельсском районе 17 июля пройдёт фестиваль «Вселенная через объектив».

Гостей ждут лекции о космической фотографии, выставка раритетных фотоаппаратов и практический мастер-класс. Начало в 16:00, вход свободный.

Посетители узнают, как космонавты снимают звёзды в невесомости и зачем это нужно. Практическую часть проведёт фотограф Ксения Барулина — она расскажет, как создавать снимки на смартфон, работать со светом и добиваться впечатляющих кадров.

Также будет представлена выставка «Хранители времени» — ретрофотоаппараты из фондов музея СГТУ.

Организаторы приглашают всех, кто любит магию кадра.

Ольга Сергеева